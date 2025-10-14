Caldas adjudica la dirección de los trabajos de la Carballeira

El teniente de alcalde en el espacio que se rehabilitará en Caldas Cedida

Caldas continúa avanzando en su proyecto de restauración de la Carballeira y el Jardín Botánico y adjudica la dirección de obra al decano del Colegio de Ingeniería Agrónoma de Galicia, Pedro Calaza.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, subrayó su satisfacción al poder contar con un profesional tan reconocido como Calaza para supervisar los trabajos de mejora de los espacios verdes. Además, remarcó el compromiso del técnico con el proyecto, quien ya en 2019 había redactado el Plan Director para la rehabilitación que ahora por fin se va a poner en marcha.

“É unha persoa que coñece de primeira man o que precisa a Carballeira de Caldas mellor que ninguén e que non precisa sequera unha posta ao día para comezar a traballar”, apunta Fariña. De hecho, según confirma el teniente de alcalde, mañana mismo comenzarán las primeras reuniones para empezar a ejecutar todas las actuaciones del espacio.

Calaza marcará las directrices a la empresa adjudicada, que propuso una reducción del plazo de ejecución de los trabajos hasta los 5 meses. Dado que la intención es comenzar a finales de este mes o principios de noviembre, la rehabilitación podría estar finalizada en marzo si no se presentan complicaciones.

Además de adjudicar la dirección de obra al ingeniero Pedro Calaza, el Concello también encargó la dirección de seguridad y salud de los trabajos de restauración de la Carballeira al técnico caldense Santiago Monteagudo Campos.