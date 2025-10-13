Caldas plantea construir un puente peatonal sobre el Umia para conectar el centro de salud

Vial que conecta con el puente principal de Caldas Mónica Ferreirós

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, asegura que uno de los próximos proyectos en el que trabajará el gobierno local será la construcción de un nuevo puente peatonal sobre el río Umia.

Tras adjudicar el proyecto de la Carballeira, uno de los más potentes desde el arranque del nuevo mandato del alcalde caldense, y con la vista puesta en la remodelación del entorno del Campo da Torre y los trabajos de alcantarillado en el rural, el regidor de Caldas aseguró que el Concello “tiene que empezar a mirar ya muy en serio” la construcción de un nuevo puente sobre el río Umia.

Una petición de Sanidade

Según explicó, la nueva pasarela se ubicaría detrás del balneario Acuña y permitiría mejorar el acceso al centro médico, una actuación que, además, sería una demanda de la Consellería de Sanidade, según apuntó el regidor. Pérez señaló que el objetivo es facilitar la movilidad peatonal y ofrecer un acceso más cómodo y seguro para los vecinos que acuden al centro de salud, para evitar el paso por el puente que se ubica frente a la Casa Consistorial y que tiende a acumular mucho más tráfico de vehículos.

Por otra parte, el alcalde adelantó también que el gobierno municipal buscará próximamente un espacio adecuado para ampliar la zona de ocio y esparcimiento de Caldas de Reis, con la intención de crear un recinto que permita acoger fiestas y conciertos en mejores condiciones.