Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas 

Caldas plantea construir un puente peatonal sobre el Umia para conectar el centro de salud

El alcalde adelanta que este será uno de los proyectos que se pondrá sobre la mesa en los próximos meses

Fátima Pérez
13/10/2025 20:10
Vial que conecta con el puente principal de Caldas
Vial que conecta con el puente principal de Caldas
Mónica Ferreirós

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, asegura que uno de los próximos proyectos en el que trabajará el gobierno local será la construcción de un nuevo puente peatonal sobre el río Umia. 

Tras adjudicar el proyecto de la Carballeira, uno de los más potentes desde el arranque del nuevo mandato del alcalde caldense, y con la vista puesta en la remodelación del entorno del Campo da Torre y los trabajos de alcantarillado en el rural, el regidor de Caldas aseguró que el Concello “tiene que empezar a mirar ya muy en serio” la construcción de un nuevo puente sobre el río Umia. 

Una petición de Sanidade

Según explicó, la nueva pasarela se ubicaría detrás del balneario Acuña y permitiría mejorar el acceso al centro médico, una actuación que, además, sería una demanda de la Consellería de Sanidade, según apuntó el regidor. Pérez señaló que el objetivo es facilitar la movilidad peatonal y ofrecer un acceso más cómodo y seguro para los vecinos que acuden al centro de salud, para evitar el paso por el puente que se ubica frente a la Casa Consistorial y que tiende a acumular mucho más tráfico de vehículos. 

Por otra parte, el alcalde adelantó también que el gobierno municipal buscará próximamente un espacio adecuado para ampliar la zona de ocio y esparcimiento de Caldas de Reis, con la intención de crear un recinto que permita acoger fiestas y conciertos en mejores condiciones.

Te puede interesar

Vistas del embalse de O Con

El embalse de Castroagudín se encuentra al 20% de su capacidad
Olalla Bouza
El ideal gallego

Un tractor se precipita por un terraplén y atropella a una mujer en Setecoros
Fátima Pérez
El Rotogal Boiro debuta este próximo fin de semana en A Cachada

El Rotogal Boiro consigue su primer triunfo de la campaña ante el Gijón
María Caldas
setas en O Salnés

El otoño es micológico en Vilagarcía: Marca estas citas en tu agenda
Olalla Bouza