Caldas

Movilizan el helicóptero por un accidente de un ciclista en Caldas

Fátima Frieiro
12/10/2025 11:51
Helicóptero medicalizado
Archivo Diario de Arousa

Un accidente registrado esta misma mañana en el lugar de Outeiro (en la parroquia de Bemil, en Caldas) ha obligado a movilizar al helicóptero medicalizado, así como a una ambulancia. Según las primeras informaciones el suceso tuvo lugar en la carretera que va de Caldas hacia Carracedo, en dirección Santiago.

Fuentes del 112 señalan que fue un particular el que alertó de que había un ciclista tirado en la carretera. Cuando llegaron los efectivos sanitarios constataron que estaba consciente, de ahí que aunque el helicóptero llegó a salir de la base dio vuelta sin necesidad de tener que trasladar al herido. 

Hasta el lugar también se desplazó una patrulla de la Policía Local.

(Habrá ampliación).

