Caldas lucirá "como merece" con el nuevo servicio de zonas verdes

La Xunta de Goberno Local de Caldas acaba de aprobar la adjudicación del contrato para garantizar el servicio de poda del arbolado, jardinería y cuidado de las zonas verdes. La empresa especializada, Troquiña, será la encargad a asumir estas tareas, al presentar la mejor de las tres ofertas que concurrieron a la licitación.

El presupuesto total asciende a 33.000 euros, con IVA añadido. La duración del contrato es de un año, prorrogable por el mismo periodo hasta un máximo de cuatro. El alcalde, Jacobo Pérez, señala como una de sus prioridades el mantenimiento de las zonas verdes, aunque esta licitación se prolongó durante varios meses por cuestiones administrativas.

“Temos moi claro que o concello debe luciar o seu mellor aspecto durante todo o ano e niso traballamos, máxime cando moitas destas zonas nas que vai actuar a adxudicataria son lugares emblematicos e puntos de encontro da nosa veciñanza”, dijo Pérez Gulín.

Los trabajos se llevarán a cabo teniendo en cuenta criterios de responsabilidad ambiental, con técnicas que garanticen la perdurabilidad de los elementos naturales, de forma que se consoliden en el tiempo. En concreto, las labores se centrarán en las tareas de conservación, mantenimiento, mejora y limpieza.

Además, el pliego incluye trabajos de urgencia, por lo que la adjudicataria deberá aportar una cuadrilla específica para actuaciones rápidas, que se llevarán a cabo para resolver incidencias puntuales, como caídas de ramas o restos de árboles. El objetivo es que Caldas “luza como merece”.