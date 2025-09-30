Caldas contrata un estudio de ingeniería para la parte técnica de las alegaciones de la Variante

El alcalde, Jacobo Pérez, exponiendo su visión de la Variante - Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas trabaja para contratar en las próximas horas el servicio de un estudio de ingeniería que apoye la redacción de las alegaciones técnicas que, tanto el Concello como los vecinos afectados, deben presentar en conjunto antes del próximo 5 de noviembre para bloquear el estudio de la Variante Oeste de Caldas.

Tal y como apunta el alcalde, Jacobo Pérez, se trata de una decisión que se tomó en consenso con el resto de la Corporación, que ahora trabaja unida para elaborar estas alegaciones en favor del bienestar de los vecinos. Ayer mismo se celebró una reunión para pactar esta contratación, y tal y como apunta el propio Pérez, en las próximas horas quedará cerrado este contrato.

Se trata en todo caso de un contrato menor que permita agilizar los tiempos para poder trabajar en las alegaciones cuanto antes y cumplir plazos. Pérez, insiste en la colaboración y unión de todos los vecinos para este proceso legal. “Las alegaciones técnicas cualquier estudio las puede hacer, pero necesitamos también la sensibilidad y la parte social de los vecinos”, señaló.