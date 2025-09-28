El PSOE donará sus dietas del Pleno a las plataformas vecinales contra la Variante

La Corporación Municipal en un Pleno del Concello de CaldasMónica Ferreirós

El Pleno extraordinario que se celebró en Caldas el pasado viernes servirá como donativo económico para las plataformas vecinales que se conformaron en contra del estudio de la Variante Oeste.

Tal y como apuntaron desde el PSOE, las dietas correspondientes a este Pleno serán donadas íntegramente a las plataformas, ya que consideraron innecesaria esta convocatoria y por ello decidieron convertir ese gasto plenario en un “apoyo útil”.

Los socialistas también aseguraron que tanto el alcalde, como el teniente de alcalde -que no perciben dietas por tener dedicación parcial- también aportarán la misma cantidad.

La convocatoria llegó tarde

El Partido Popular convocó este Pleno extraordinario como medida para atajar el malestar generado por el estudio de la Variante Oeste entre los vecinos, sin embargo la convocatoria llego tarde, ya que esta misma semana una reunión con el delegado del Gobierno logró ampliar el plazo de alegaciones y centrar los esfuerzos de vecinos y gobierno local en la redacción de estas nuevas réplicas.