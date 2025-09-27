El CEIP San Clemente vuelve al Parlamento y el PSOE acusa al PP de actuar por venganza

Paloma Castro, parlamentaria socialistaCedida

La parlamentaria socialista, Paloma Castro, acusó al PP en el Parlamento de actuar "de forma vingativa" contar el CEIP San Clemente de Caldas, tras la negativa del Partido Popular a aprobar una proposición no de ley para recuperar la tercera aula de Infantil y la plaza de profesor de inglés.

Castro denunció que el colegio perdió una de las tres aulas de Infantil el curso pasado, a pesar de cumplir con los criterios establecidos en el acuerdo firmado con los sindicatos. Según indicó, la Xunta se comprometió por escrito ante la Valedora do Pobo a restablecer la unidad este curso, compromiso que finalmente no se ha cumplido.

La socialistas acusó al gobierno gallego de "sancionar" al alumnado mezclando cursos de distintas edades y recortando personal como respuesta a las protestas de la comunidad educativa.