Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Caldas estrena este martes su nuevo Parque do Maior en A Tafona

El miércoles , coincidiendo con el Día Mundial del Mayor, se celebrarán diversas actividades en este nuevo espacio 

Fátima Pérez
27/09/2025 21:26
Obras en el Parque do Maior en A Tafona
Obras en el Parque do Maior en A TafonaCedida

El Concello de Caldas inaugura este martes 30 de septiembre el Parque do Maior en A Tafona, un nuevo espacio pensado para promover el bienestar, la salud y la convivencia de las personas mayores del municipio.

El parque, que ha supuesto una inversión de 36.979,12 euros, contará con una pista de petanca, otra para el juego de la llave, cinco máquinas biosaludables con paneles explicativos, bancos y mesas con asientos rústicos de piedra, además de la reforma del pozo de mampostería ya existente.

El alcalde caldense, Jacobo Pérez, anunció también que el miércoles 1 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Mayor, se celebrarán diversas actividades en este nuevo espacio. 

Te puede interesar

Pisos turísticos Vilagarcía

O Salnés sumó 2.000 plazas de vivienda turística en los últimos cuatro meses
Anxo Louro Lariño
PO-300 Meis

Más de dos millones para ampliar aceras en la antigua PO-300 y humanizar Zacande
Anxo Louro Lariño
Al alcalde reconoce que buena parte de los problemas de esta edición derivan del retraso en la publicación de las bases

Silencio administrativo sobre el puesto del pulpo a días del Marisco
Fátima Pérez
El Sigaltec cedió ante la superioridad física del equipo de Carballo, que acaba la Copa invicto

El Sigaltec cede en la final de Copa ante la superioridad física del Xiria
Gonzalo Sánchez