Caldas estrena este martes su nuevo Parque do Maior en A Tafona

Obras en el Parque do Maior en A TafonaCedida

El Concello de Caldas inaugura este martes 30 de septiembre el Parque do Maior en A Tafona, un nuevo espacio pensado para promover el bienestar, la salud y la convivencia de las personas mayores del municipio.

El parque, que ha supuesto una inversión de 36.979,12 euros, contará con una pista de petanca, otra para el juego de la llave, cinco máquinas biosaludables con paneles explicativos, bancos y mesas con asientos rústicos de piedra, además de la reforma del pozo de mampostería ya existente.

El alcalde caldense, Jacobo Pérez, anunció también que el miércoles 1 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Mayor, se celebrarán diversas actividades en este nuevo espacio.