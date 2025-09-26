El PP reprocha el retraso del centro de salud y el alcalde lo achaca a la carga administrativa

El último Pleno ordinario se centró en el proyecto del futuro centro de salud Cedida

El anuncio de la contratación para la redacción del proyecto de urbanización del terreno en el que se levantará el nuevo centro de salud marcó el último Pleno ordinario de Caldas, donde el grupo del Partido Popular no dudó en cuestionar al gobierno local por la demora en los trámites necesarios para que la Consellería de Sanidad pueda iniciar la construcción del centro.

La Carballeira fue prioridad

El alcalde, Jacobo Pérez, explicó que los retrasos se debieron a causas administrativas y de personal y recordó que, aunque la firma del proyecto del centro de salud con la Xunta se realizó hace meses, en ese momento el departamento de Urbanismo estaba centrado en gestionar la subvención de un millón y medio de euros para el proyecto del museo abierto en el Jardín Botánico y la Carballeira, un trabajo con plazos estrictos que sobrecargó al personal y que en los próximos días se prevé que adjudique las obras.

El alcalde también señaló que aún queda pendiente un paso para avanzar y es la formalización de la cesión del terreno que se pretende urbanizar para albergar el centro de salud, una gestión que debe resolver la registradora de la propiedad.

En el mismo Pleno, se aprobaron también otros asuntos municipales como parte de la orden de día, como la firma y aceptación de acuerdos sobre la recogida de pilas y aparatos electrónicos, así como las cuentas generales del 2024.