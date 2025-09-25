Caldas celebrará mañana un Pleno extraordinario por la Variante que llega “tarde”

Algunos vecinos afectados por la Variante junto al alcalde caldenseCedida

El Concello de Caldas de Reis celebrará mañana a las 20:00 horas el Pleno extraordinario que solicitó el Partido Popular con un único punto del día, la valoración del estudio informativo de la Variante Oeste de Caldas de Reis ante su afectación a varias parroquias del municipio.

Aunque los Populares plantearon la celebración de este Pleno en un momento en el que los vecinos necesitaban el apoyo de las fuerzas políticas, ahora el alcalde, Jacobo Pérez, y varios colectivos vecinales cuestionan su necesidad, tras la reunión celebrada el pasado martes en A Coruña con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

En este encuentro se reconoció un error en la tramitación del estudio y se anunció la ampliación del plazo de alegaciones por un mes más, por lo tanto todos los esfuerzos se centran ahora en la redacción de estas nuevas alegaciones, sin prestar interés a un Pleno que pierde el sentido.

Precisamente para avanzar en la redacción de una alegación conjunta que aborde de forma integral el proyecto, el alcalde se reunión ayer con las distintas plataformas vecinales.

Nueva plataforma en Saiar

En medio de toda esta acción, la parroquia de Saiar, una de las afectadas por la Variante, ha convocado a sus vecinos a una reunión este domingo a las 12:00 horas en el centro social As Goletas, con el objetivo de constituir formalmente una plataforma vecinal. Por su parte, otras parroquias afectadas -Godos, Bemil, Santa María y Arcos- ya hicieron esto mismo hace unas semanas.

Según explicó Cristina, una de las organizadoras, la falta de reacción inicial se debió a un malentendido sobre la afección real del trazado en la parroquia. “Dixéronnos que só afectaba ao monte, pero agora vemos que a estrutura da parroquia vai mudar moito”, señaló.

Con todo, y pese a no estar formalizada la plataforma, los vecinos de Saiar ya colaboraron y participaron en las reuniones clave.