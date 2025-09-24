La Fábrica da Luz cuenta su historia a niños y adultos a través de unas visitas teatralizadas

Los adultos disfrutarán también de la experiencia este domingoCedida

La Fábrica da Luz continúa consolidándose como un punto de interés cultural en Caldas y con motivo de su 125 aniversario, el Concello ha decidido poner en marcha un programa de visitas teatralizadas que esta semana contó con la participación de escolares de Primaria de los centros San Fermín y La Encarnación, y el domingo recibirá al público general para vivir esta misma experiencia.

La cita será a las 12:00 horas y aunque se requería inscripción previa para participar, las 50 plazas ofertadas se cubrieron al completo, por lo que desde el Concello se plantean ampliar las plazas disponibles tras la respuesta tan positiva.

El objetivo de la propuesta es mostrar la Fábrica da Luz desde otra perspectiva y acercar su historia a pequeños y mayores. Para ello, se entregó a los primeros asistentes, los escolares, un libro infantil que narra la trayectoria del edificio, ejemplar que también se repartirá en los colegios para llegar a todo el alumnado, incluso a quienes no pudieron asistir a las visitas.

También participarán de estas visitan los colegios Alfonso VII y San Clemente, pero estos últimos asistirán en los próximos días, ya que no dio tiempo a organizar su visita en esta primera tanda.