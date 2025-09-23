El Gobierno amplía un mes el plazo de alegaciones del proyecto de la Variante Oeste

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, en una reunión previa con el delegado del Gobierno en Galicia en CaldasCedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reunió ayer en A Coruña con el alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, y representantes vecinales de las parroquias afectadas por el proyecto de la Variante Oeste y el acceso al Puerto de Vilagarcía, una reunión en la que aseguró que se ampliará el plazo de alegaciones por un mes más tras admitir un error en la publicación del estudio.

Esta reunión, en la que participaron también el director general de la Demarcación de Carreteras del Estado y el técnico que redactó el proyecto, prometía ser fundamental para que los vecinos pudieran exponer ante las autoridades su contraposición ante un estudio que supone un importante daño social en las parroquias caldenses.

Tras escuchar las preocupaciones trasladadas por los asistentes, los representantes del Gobierno central reconocieron que la tramitación del proyecto que fue por vía de urgencia no era como estaba planteado. Explicaron que se trató de un error y por esto mismo anunciaron que se reabrirá el plazo para presentar nuevas alegaciones.

Según explicó José Panadero, miembro de la coordinadora de plataformas vecinales, la reunión dejó una “impresión positiva”. Aseguró que los responsables del proyecto mostraron buena disposición a escuchar y destacaron la importancia de reflejar el coste social de la actuación, un aspecto que hasta ahora no se había tenido en cuenta. “A impresión foi boa, parecían abertos a escoitarnos, bastante receptivos” señaló.

Nuevo plazo de alegaciones

El nuevo plazo de alegaciones será de un mes y comenzará a contar una vez se publique la ampliación en el Boletín Oficial del Estado. Ante esta nueva oportunidad, los colectivos vecinales, en colaboración con el Concello y distintas fuerzas políticas, trabajarán durante las próximas semanas en una alegación conjunta que aborde el proyecto en su totalidad, es decir, sin que las parroquias muestren sus quejas ante puntos concretos de estudio. “As que presentamos foron urxentes no seu día. Agora teremos varias reunións coa alcaldía para redactar esas alegacións”, apunta Panadero.

A pesar del avance, desde las plataformas vecinales advirtieron que esta reunión no tumba el estudio, solo aporta un nuevo margen de protestas, por lo que tienen claro que las movilizaciones y acciones de protesta no deben quedar descartadas, aunque ahora la prioridad será la redacción de esas alegaciones.