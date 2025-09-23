Caldas da el primer paso para la construcción del nuevo Centro de Salud

La urbanización de la parcela en Doña Urraca es un requisito indispensable para cubrir una demanda de más de 20 añosCedida

El Concello de Caldas acaba de tramitar la contratación para la redacción del proyecto de urbanización del terreno en el que se ubicará el futuro Centro de Salud, y lo hace seis meses después de que se firmara el convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, mediante el cual esta se compromete a invertir cerca de 7,2 millones de euros en esta actuación.

Fue en ese momento en el que el Concello se comprometió a cumplir con los trámites necesarios para que la parcela aprobada por la Xunta contara con las condiciones de acceso del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones municipal y que, posteriormente, el organismo autonómico pueda acometer la construcción en esta parcela situada en la travesía de Doña Urraca.

Esta contratación se realiza mediante un contrato menor, que ya cuenta con la correspondiente aprobación del gasto, y con una inversión que asciende a unos 15.000 euros. El documento constituye el paso inicial para dar un impulso a la tramitación e incluye todo lo relacionado con la definición de viales y dotación de servicios que deberá tener la parcela del centro médico.

La elaboración de este proyecto de urbanización es un requisito indispensable para que se haga realidad una demanda “histórica” de más de 20 años de negociaciones para la construcción -por parte de la Xunta- de un Centro de Salud que “dea resposta ás necesidades da capital do Umia, así como da contorna da nosa bisbarra. Precisamos dun servizo sanitario de calidade, tanto para os veciños e veciñas da nosa vila como da comarca”, señaló el alcalde, Jacobo Pérez.

Asimismo, el regidor caldense reafirmó el compromiso de cumplir con las actuaciones de las que son responsables y que figuran en el convenio: la organización de la parcela, la aplicación de la bonificación del impuesto correspondiente o el mantenimiento de los espacios una vez finalizada la obra.