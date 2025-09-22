El rechazo a la Variante Oeste se formaliza esta tarde en una reunión clave en A Coruña

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, participará también en la reunión como representante del ConcelloCedida

Las plataformas vecinales de las parroquias afectadas por el estudio de la Variante Oeste se reunirán esta tarde con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para pedir la paralización del proyecto y la apertura de un proceso de diálogo con el Ministerio, el Concello de Caldas y la ciudadanía que se ve afectada.

El encuentro será a las 17:00 horas en A Coruña, y contará con la participación del alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, el director general de la Demarcación de Carreteras del Estado y un representante de cada parroquia.

Desde los colectivos vecinales insisten en que su objetivo es común y que no permitirán que se enfrente a unas parroquias con otras. La movilización vecinal continúa creciendo y aunque por el momento solo se han constituido cuatro plataformas vecinales en las parroquias de Godos, Bemil, Santa María y Arcos, al parecer también Saiar busca organizar esta asociación contra la Variante, tal y como asegura José Panadero, miembro de la coordinadora de plataformas.

Panadero, que también asistirá a la reunión, reconoce no tener formación técnica para rebatir los informes del Ministerio, pero insiste en que la oposición al proyecto está basada en el consenso social. “Los cuatro trazados posibles que se barajan son perjudiciales, porque aíslan parroquias, afectan a empresas, a vecinos que pueden perder sus casas, y generan un daño social enorme que nadie ha valorado”, señala.

José Panadero no cree que de esta primera reunión puedan obtener avances claros, pero sabe que será el primer paso. “Nos va a valer para dar a conocer nuestra postura y reforzar que no vamos a parar aquí. Si no salimos con una respuesta que nos satisfaga, vamos a insistir y valoramos convocar una manifestación”.