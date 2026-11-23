Imagen de una función dentro del ciclo '+Escénicas' perteneciente a otra edición Cedida

La Diputación de Pontevedra organiza nuevas actuaciones en Cuntis, Valga, Campo Lameiro, Cerdedo y Cotobade en el marco del circuito ‘+Escénicas’.

En concreto, este viernes, a partir de las 19.00 horas, ‘Novos Lobos’ llegará al Auditorio Municipal de Valga, y el sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Centro Sociocultural e Xuvenil José Raído, en Cuntis, tendrá ‘Limpa Limpa’.

La obra que llega a Valga emplea la narración oral, dirigida al público infantil, para abordar la igualdad de género y la no violencia desde la perspectiva de nuevas masculinidades.

Por otra parte, la pieza que podrán presenciar los vecinos cuntienses se trata de un espectáculo cómico, divertido y para disfrutar en familia, que destaca por su dinamismo, creatividad y buen humor.

Durante la representación el mundo laboral se transforma en un universo único de juego, comedia y diversión en el que el público se integra.

Cada concello pudo solicitar hasta cinco actuaciones de teatro y danza entre las disponibles en el catálogo, que incluye más de seiscientas propuestas.

Las funciones tendrán lugar hasta el próximo 31 de marzo de 2027.