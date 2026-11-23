Una imagen de la representación de la obra Cedida

Los municipios de Catoira y Moraña acogerán el espectáculo infantil ‘Bruna e o Ovo do Dragón’, una propuesta escénica con la que la compañía gallega Suricata Teatro busca promover la igualdad de género desde la infancia.

Las representaciones tendrán lugar hoy y mañana, respectivamente, en el marco de las actividades vinculadas al 25-N.

La primera cita será en el Auditorio de Catoira, donde se celebrarán dos funciones matinales dedicadas al público escolar.

Por su parte, Moraña recibirá el espectáculo mañana, a partir de las 19.00 horas, en el Espazo Multiusos. Las representaciones, que cuentan con la colaboración de ambos concellos, son gratuitas y están abiertas al público infantil y familiar.