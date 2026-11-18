Imagen de archivo de los temporales en la comarca D.A.

La borrasca que azota esta semana la comarca está causando estragos en distintos puntos de la comarca. Los últimos en varios puntos de Ulla-Umia donde tras las caída de un árbol sobre el tendido eléctrico unos 2.000 vecinos de los municipios de Caldas y Valga se quedaron sin luz por más de tres horas.

El corte se registró sobre las 20:45 horas, por lo que dejó totalmente a oscuras distintas parroquias de las villas.

Por su parte, en Cuntis las fuertes lluvias también provocaron incidencias en el abastecimiento de agua. El Concello informó de un corte en el suministro que afecta al funcionamiento del depósito. Aseguraban también que están trabajando de recuperar el servicio de manera progresiva y con la mayor brevedad.