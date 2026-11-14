Caldas y Cesures acogerán una exposición con las mejores imágenes del Camino

Una de las fotografías ganadoras del concurso María Bautista

El concurso de fotografía de Camiño Sénior, en colaboración con concellos como Caldas o Pontecesures, ya tiene ganadores. Este reto pedía compartir una mirada personal sobre el Camino de Santiago para poner en valor no solo la experiencia, sino también los paisajes y los detalles vinculados a esta ruta Xacobea.

En total se seleccionaron cuatro imágenes, una por cada categoría: Paisajes del Camino, Gentes del Camino, Detalles que no se ven y Dúo intergeneracional. Cada una de las fotografías ganadoras recibirá un premio de 150 euros y además formarán parte de una exposición que recorrerá los seis concellos participantes en el proyecto: Caldas y Pontecesures, así como Frades, Mesía, Ordes y Abegondo.

La iniciativa, impulsada por Fegaus y la Asociación Canal Sénior, contó con una gran acogida reuniendo más de 900 participaciones, algo que reflejó también las múltiples miradas, experiencias e historias que rodean al Camino de Santiago.

De todas las fotografías presentadas, el jurado seleccionó 20 finalistas, distribuidas en las cuatro categorías del concurso, y tras valorar su originalidad, calidad visual e historia resultaron ganadoras las de: Virginia Zorita, Gabriela Carrera, Inma Carranza y María Bautista.