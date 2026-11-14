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Ulla - Umia

Caldas y Cesures acogerán una exposición con las mejores imágenes del Camino

Fátima Pérez
14/11/2026 20:44
Una de las fotografías ganadoras del concurso
Una de las fotografías ganadoras del concurso
María Bautista
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El concurso de fotografía de Camiño Sénior, en colaboración con concellos como Caldas o Pontecesures, ya tiene ganadores. Este reto pedía compartir una mirada personal sobre el Camino de Santiago para poner en valor no solo la experiencia, sino también los paisajes y los detalles vinculados a esta ruta Xacobea.

En total se seleccionaron cuatro imágenes, una por cada categoría: Paisajes del Camino, Gentes del Camino, Detalles que no se ven y Dúo intergeneracional. Cada una de las fotografías ganadoras recibirá un premio de 150 euros y además formarán parte de una exposición que recorrerá los seis concellos participantes en el proyecto: Caldas y Pontecesures, así como Frades, Mesía, Ordes y Abegondo.

La iniciativa, impulsada por Fegaus y la Asociación Canal Sénior, contó con una gran acogida reuniendo más de 900 participaciones, algo que reflejó también las múltiples miradas, experiencias e historias que rodean al Camino de Santiago.

De todas las fotografías presentadas, el jurado seleccionó 20 finalistas, distribuidas en las cuatro categorías del concurso, y tras valorar su originalidad, calidad visual e historia resultaron ganadoras las de: Virginia Zorita, Gabriela Carrera, Inma Carranza y María Bautista. 

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