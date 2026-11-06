Cuntis y Caldas celebran sus magostos con castañas, música y actividades para todos

El reparto de castañas siempre es uno de los momentos más esperados MONICA VILA

Cuntis y Caldas de Reis celebran durante el día de hoy sus tradicionales magostos, dos citas que llenarán de ambiente festivo sus respectivas plazas con castañas asadas, música y actividades para compartir en comunidad.

En Cuntis, la Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional organiza una jornada en la Praza da Constitución que comenzará a las 12.00 horas con un pincho gratuito de callos.

La programación continuará por la tarde, de 17.00 a 19.30 horas, con talleres infantiles gratuitos.

A partir de las 19.30 horas llegará uno de los momentos más esperados, con el reparto de castañas asadas gratuitas. La música tradicional pondrá el broche a la jornada desde las 19.45 horas.

Por su parte, Caldas de Reis celebrará su magosto a partir de las 20.00 horas en la Praza Sesto Casal, con 300 kilos de castañas que se asarán en el propio recinto y se repartirán gratuitamente entre los asistentes.

La velada contará también con la actuación musical de 'Son das Tabernas', que animará una noche pensada para cantar, bailar y disfrutar de la tradición.

Desde el Concello destacan el carácter popular y participativo de esta cita, concebida como una oportunidad para mantener vivas las tradiciones y convertir la Praza Sesto Casal en un espacio de encuentro entre generaciones.

Dos propuestas diferentes, pero con un mismo objetivo: celebrar la tradición del magosto y reunir a vecinos y visitantes alrededor de las castañas, la música y la convivencia en una jornada marcada por el ambiente otoñal.