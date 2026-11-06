Caldas de Reis, Cuntis, Portas y Moraña impulsan el Programa Integrado de Empleo

La iniciativa contempla la realización de diferentes actividades formativas Cedida

Caldas de Reis, Cuntis, Portas y Moraña, junto con A Estrada y Barro, pondrán en marcha conjuntamente el Programa Integrado de Empleo 2026/2027, una iniciativa destinada a mejorar las oportunidades de inserción laboral de las personas desempleadas de los seis municipios participantes.

Está dirigido a personas demandantes de empleo empadronadas en cualquiera de los municipios participantes.

Podrán acceder personas desempleadas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o beneficiarias del tramo de inserción de la Risga, personas migrantes, mayores de 52 años, menores de treinta años y mujeres desempleadas.

La iniciativa contempla la realización de diferentes actividades formativas, así como prácticas en empresas, con el propósito de mejorar la cualificación profesional de las personas participantes y facilitar su incorporación al mercado laboral.

Todas las personas inscritas en el programa recibirán una ayuda de diez euros por cada día de asistencia a las actividades formativas en las que participen.

Asimismo, se contempla la posibilidad de sufragar servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.