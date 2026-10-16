Valga, Pontecesures y Catoira ya tienen la vista puesta en calabazas y "caveiras" de Samaín

Valga, Pontecesures y Catoira ya tienen todo preparado para celebrar su Samaín 2026 con una programación de actividades para todos los públicos, concursos de calabazas, obradoiros y las populares “caveiras” vikingas que un año más, si el tiempo lo permite, recorrerán las calles.

En Valga la festividad de la Noite Meiga comenzará con el concurso de calabazas decoradas. Estas se expondrán en el auditorio del 28 al 30 de octubre con los nombres de sus artesanos. Recibirán premios cuatro de ellas: la más terrorífica, la más original, la más elaborada y aquella destinada a temática gallega.

Los días 28 y 29 en el Aula CeMIT y en la Biblioteca de Cordeiro se celebrará también ‘O Misterio de Pergamiño’, un escape room tecnológico pensado para niños de entre 7 y 9 años. Ya el viernes 30 tendrá lugar la Gran Fiesta de Samaín en el auditorio que arrancará a las 18:00 horas con el espectáculo infantil ‘Cantando con Pinocho’. También habrá fiesta de disfraces en la que se premiará, como era de esperar, la apuesta más original. Y para cerrar la celebración con buen sabor de boca el Concello ofrecerá también una chocolatada gratuita para todos los asistentes.

Por su parte, en Pontecesures el groso del Samaín será el día 28 con contacontos y el obradoiro de calabazas de papel para niños de entre 6 y 12 años. La actividad se desarrollará de 16:00 a 17:30 horas en el semisótano del Concello y ofrecerá plazas limitadas.

Finalmente, en Catoira el día grande será el 31 de octubre con ‘Contos de trasnos e meigallos’ de Iván Davila, y la tradicional Procesión das Caveiras y O Enterro. Ya el día 1 de noviembre el espectáculo ‘Quen dixo medo?’, de Barafunda, a las 18:30 horas protagonizará la jornada de todos los Santos.