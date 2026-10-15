Colectivos ecologistas buscan fondos para frenar en los tribunales una línea de alta tensión en los eólicos

Eólicos en Arousa Gonzalo Salgado

La asociación ecologista Adega y el colectivo vecinal Amil sen Eólicos sacan adelante una campaña de recaudación solidaria para costear una contienda judicial contra la línea de alta tensión Pico Touriñán-Tivo, una infraestructura que atravesaría más de 17 kilómetros entre los concellos de Moraña, Portas, Caldas de Reis, así como Cerdedo-Cotobade, A Estrada y O Campo Lameiro.

Esta línea, promovida por Engie Proyecto Touriñán, Naturgy Renovables y Norvento, evacuaría la energía de cuatro polígonos eólicos: Campo das Rosas, Portovidros, Touriñán III-2 y Acibal. Además, también atravesaría zonas de elevado valor ecológico que, dicen, no fueron evaluadas adecuadamente, y patrimonio cultural como castros, petroglifos, iglesias o cruceiros.

La campaña de recaudación solidaria #TiPodesParalos, que ya en otras ocasiones consiguió frenar en los tribunales proyectos eólicos, comenzó ayer, 15 de octubre, y se prolongará por tres meses para alcanzar el objetivo de 8.100 euros. Se dividirá en dos fases, una primera hasta el 15 de noviembre para obtener los primeros 4.000 euros y sufragar con ellos el coste de la presentación del recurso administrativo de alzada y la elaboración del informe técnico ambiental, y una segunda para la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, así como la solicitud de la paralización cautelar.

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De los parques involucrados en esta línea de alta tensión, tres están cautelarmente paralizados por el TSXG, precisamente por su elevado riesgo ambiental, y Acibal cuenta con un recurso de casación interpuesto por Adega. Por ello, ambos colectivos consideran un “sen sentido” tramitar esta infraestructura en eólicos sumidos en procesos legales.