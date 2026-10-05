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El Camino de Santiago y su patrimonio llega a los centros escolares de Catoira y Pontecesures

La propuesta busca que los escolares establezcan una relación directa con el Camino de Santiago

Paula Gil
Paula Gil
05/10/2026 17:26
Imagen de la presentación de la iniciativa ‘O Museo en Camiño’
Imagen de la presentación de la iniciativa ‘O Museo en Camiño’
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El Museo de Pontevedra acercará durante este mes su colección y el patrimonio vinculado al Camino de Santiago a escolares de varios municipios de la provincia, entre ellos Catoira y Pontecesures, dentro del proyecto didáctico ‘O Museo en Camiño’, incluido en la programación del Xacobeo 2027.

La iniciativa, presentada por la Deputación de Pontevedra y el equipo responsable del proyecto, llevará a diferentes centros educativos una selección de réplicas de piezas destacadas del museo.

A partir de ellas, el alumnado participará en diferentes actividades prácticas relacionadas con la historia, el arte y el patrimonio. En la zona de Ulla-Umia, la primera parada será Catoira, donde el CPI de Progreso acogerá la actividad el próximo 13 de octubre

Posteriormente, el proyecto llegará al CPI Pontecesures, el 23 de octubre. La propuesta busca que los escolares conozcan mejor el patrimonio que les rodea y establezcan una relación directa con el Camino de Santiago a través de actividades de descubrimiento, expresión artística y debate.

El proyecto también contará con dos talleres dirigidos al público familiar, que se celebrarán en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra los sábados 31 de octubre y 14 de noviembre

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