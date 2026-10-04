María Martínez | “Gustaríame amosar que os moteiros non somos tan malos nin tan tolos”
A peña motera “Os Keimaos” comezou en Moraña hai algo máis dunha década e celebra cada ano a súa xuntanza moteira, na que se reúnen centos de afeccionados a “queimar roda”
María Martínez é a encargada das redes sociais da peña moteira Os Keimaos, de Caldas. Aínda que non ten moto nin carné, Maruxa, como a coñecen no club, comparte co seu marido esta aficción de ser moteira, que vive con paixón.
O voso acto principal é a xuntanza moteira que facedes anualmente. Que significa para vós?
É como unha irmandade. Xuntarnos moitas persoas cunha afección común. A quen lle gustan as motos víveo, sínteo, vive por e para iso. Moita xente nos pregunta por que na xuntanza temos colchonetas e cousas para nenos, e é porque cando tes familia, priorizas iso antes que ir tanto ás rutas. Entón intentamos que as familias enteiras poidan ser partícipes. Que non só sexa ruído e roda queimada.
Aínda hai moitos prexuízos sobre os moteiros?
Si, pero cada día menos. Sigue habendo a xente que cando chegas a un sitio e fas algo de ruído di “mira eses”. Pero tamén ves ós nenos que quedan mirando e che piden que lle deas gas, e iso a un moteiro tamén lle gusta.
Este ano celebrastes a novena edición da xuntanza. Participa xente de moi lonxe?
O ano pasado chovía a cántaros e chegaron dúas ou tres persoas desde A Coruña. Son esas cousas que che fan pensar “estámolo facendo ben”. É o que che dá gana de continuar.
Ademais de ter cousas para os nenos, os propios moteiros que fan na xuntanza?
Pola mañá sae unha ruta que percorre os concellos limítrofes de Caldas de Reis e temos dúas paradas para pinchos. Pola tarde temos unha ruta, que este ano foron 52 quilómetros con moita curva e, logo, xogos moteiros: o queimaroda, a proba de son e o plastic GP, que saíu como broma falando de que había que facer algo coas motos de plástico dos nenos. Implantamos esta categoría, na que fas un percorrido cunha moto de plástico. Costa andar con ela e, polo menos, botas unhas risas. Despois temos o porco ó espeto, que damos gratuitamente a todos os asistentes, e moita diversión.
Hai que pagar algo?
Nada. O único que pagan son as consumicións que fagan alí. Tamén temos moitos sorteos, co cal tes que mercar a rifa, pero podes vir á nosa concentración, comer, cear e, seguramente, leves un premio.
E na ruta teredes que ir todos xuntos. É complicado?
As policías locais e Protección Civil colaboran moito con nós, porque entenden o perigo que pode ter unha ruta de 300 ou 400 motos. Cédennos sitio, córtannos algún cruce... Pero os que van na ruta teñen a cabeza moi fría, saben moi ben o que teñen que facer e poñen a súa seguridade vial por diante de todo.
Que é o máis complexo de organizar isto?
Todo. Son moitísimos permisos os que hai que pedir: á Xunta, á DGT, ós concellos... Iso só para a ruta. Despois tes que facer toda a organización do resto de cousas. Nós o día do evento non o desfrutamos. Desfrutámolo á semana seguinte, cando dicimos “liámola moi gorda” e vemos que trouxemos un montón de xente ata Caldas.
Ten algún recordo especial destas nove edicións?
Moitos. Eu levo catro anos no club e xa son como a miña familia. Por exemplo, cada vez que nace un neno temos a broma de que estamos creando ós que veñen detrás nosa.
Canta xente forma a peña?
Adultos somos uns 20, pero tamén temos a nosa sección infantil.
Hai máis homes ou mulleres?
Somos 50-50. Eu, por exemplo, non teño moto. Entrei a raíz do meu marido, e el entrou por un amigo.
Que significa para vostede ser moteiro?
Cada un ten a súa experiencia. Para min é a liberdade de ir sobre dúas rodas, desfrutar da paisaxe, pero ter claro que nunca podes apartar a mirada da carretera.
Tivo algún susto indo na moto co seu marido?
Quen conduce motos é como quen conduce coches, só que tes que ter máis precaución, porque o teu corpo é as chapas. E ás veces pasa que un rompe unha perna e a xente di: “ai, como iría!”, pero igual estaba nun semáforo, puxo mal a perna, caeulle a moto e rompeuna.
O resto dos vehículos respetan ás motos?
Sempre se lle bota a culpa ás motos, pero ás veces os coches non teñen conciencia delas. Tamén vexo outros moteiros que fan cousas que non se poden facer. Hai de todo.
A parte da xuntanza, que outras actividades facedes?
Intentamos no verán ir ás máximas concentracións posibles e tratamos de xuntarnos unha vez ó mes para quedar a tomar algo e facer algún plan xuntos. E, logo, hai reunións cada tres meses para organizar o evento da xuntanza moteira.
Vostede non ten moto, hai máis xente no club nesta situación?
Si. E tamén hai xente que ten carné, pero non conduce. No club estanme convencendo para que saque o carné, pero eu estudio, teño un traballo... de momento teño outras prioridades.
Que lle diría a quen non coñeza o ambiente moteiro para que se achegue a el?
Gustaríame amosarlle ó mundo que non somos tan malos, que non estamos tan tolos, que ás veces temos máis cabeza do que a xente pensa e que critican algo sen estar dentro. Este ano tivemos varias vodas, entre elas a miña. Acórdome de estar esperando polo meu home, que viña acompañado con xente das motos, e a sensación estremecedora que che dá de escoitar o ruxido das motos cando chegan... Na última que tivemos, fixémoslle o pasillo e ver como esa persoa se emocionou... O sentimento das motos é algo co que se nace.