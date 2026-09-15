Rueda visita la renovada ETAP de Padrón que abastece gran parte de Ulla-Umia y Barbanza

El alcalde de Valga acompañó a Rueda durante su visita a la ETAP de Padrón Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se desplazó hoy a la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de Padrón para destacar el paso decisivo que supuso su ampliación para blindar el suministro de agua potable. Concretamente, con esta obra la planta pasará de tratar 450 a 630 litros por segundo, un 40% más, y dará respuesta a las necesidades de abastecimiento de Padrón, Pontecesures, Dodro, Valga, Catoira, Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira, además de dejar lista la red para prestar apoyo a Vilagarcía si fuera necesario.

Estas instalaciones, que llevan 30 años en funcionamiento, recibieron una inversión de 10,5 millones de euros para su modernización. En total prestan servicio a cerca de 90.000 vecinos de estos concellos mencionados con un horizonte de garantía fijado en el año 2044. “Abrir a billa parece algo moi sinxelo, pero cando non sae auga empeza a alarma, e se a que sae non a podes beber é a segunda alarma; polo tanto, temos que procurar que a haxa e que sexa de calidade”, aseguró Rueda.

Además de la mejora en el abastecimiento, la reciente obra también supone un avance en la protección ambiental del río Ulla al incorporar una nueva línea de tratamiento de lodos y un sistema de recuperación y reutilización da agua de lavado de los filtros.

En la visita participó también el alcalde de Valga, Jose María Bello Maneiro, y la concejala Carmen Gómez. El regidor quiso agradecer esta actuación a la Xunta destacando que “todas as actuacións para garantir a subministración e mellorar a calidade da auga son benvidas”.

Además incidió en que Valga lleva décadas esforzándose por llevar el servicio de abastecimiento a toda la población. Su prioridad ahora es reponer las tuberías antiguas que provocan averías y pérdidas de agua.