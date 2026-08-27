Los Obradoiros de Emprego en Caldas y Valga trabajan para acondicionar el patrimonio local

Alumnado del Obradoiro de Emprego Ulla-Umia, en Valga Cedida

El equipo de Jardinería y Forestal del Obradoiro de Emprego ‘Os Camiños no Camiño’ trabaja en la puesta a punto de la Carballeira de San Xusto, en Bemil. Se trata de la quinta convocatoria de una iniciativa, financiada con más de 450.000 euros por la Xunta, y que el Concello de Caldas retoma después de unos años de ausencia.

En las últimas semanas, las personas integrantes de este módulo han llevado a cabo labores de limpieza y mantenimiento en diferentes espacios verdes y áreas municipales, con especial atención en el entorno del Camino Portugués. También se realizaron trabajos en la cascada de Segade, donde la antigua Fábrica de la Luz, y ahora se centran en la Carballeira de San Xusto, para preparar el espacio para las celebraciones que organizará la parroquia este septiembre.

En total son 20 las personas desempleadas que forman parte de este Obradoiro de Emprego, repartidas entre el módulo de Jardinería-Forestal y el de Albañilería. El objetivo es potenciar la inserción laboral al tiempo que se mantiene en buenas condiciones el patrimonio local de Caldas.

El alumnado de Valga

Por su parte, en Valga el alumnado de carpintería del Obradoiro de Emprego Ulla-Umia también está trabajando en la rehabilitación y mejora del puente de madera que atraviesa el río Valga, en el lugar de Souto (Campaña). Esta pasarela presentaba un importante estado de deterioro por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, por eso era necesario retirar las partes dañadas y reemplazarlas por piezas nuevas.

En este otro obradoiro participan un total de veinte personas desempleadas.