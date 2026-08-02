Los vikingos vuelven a asaltar Catoira en un multitudinario Desembarco con sello internacional

La fiesta más esperada se celebró con marea baja, algo más de fango pero las mismas ganas de disfrutar de siempre, con miles de participantes, la mayoría totalmente caracterizados | Mónica Ferreirós

Catoira celebró hoy uno de sus días más grandes, con el Desembarco Vikingo. Miles de personas se dieron cita en esta recreación festiva, en la que cada año participan más personas disfrazadas y que dejó grande imágenes y mucha diversión.

El programa comenzó ya por la mañana, con la apertura del mercado vikingo, en la Avenida da Ponte-Estación. También entonces arrancaron pasacalles y animación, tanto de música popular como de grupos caracterizados.

A las 12:30 del mediodía tuvo lugar el esperado desembarco vikingo, uno de los momentos álgidos de esta fiesta, declarada de interés turístico internacional. El entorno de las Torres de Oeste fue escenario de un desembarco marcado por una marea baja que dejó muchas más escenas de fango y lodo que otros años, pero que no desmotivó para nada a las miles de personas que tomaron parte en la representación.

Muchos cuernos, mucho maquillaje, mucho calor, agua, fuego, las embarcaciones habilitadas a este fin y ganas de fiesta prolongaron la celebración durante buena parte del mediodía, con animaciones paralelas y una nutrida afluencia que complicó durante horas el tráfico por esta habitualmente tranquila localidad a orillas del río Ulla.

La tarde, algo más tranquila, dejó paso a la reapertura del mercado vikingo y más pasacalles y espectáculos de animacón, para concluir con el espectáculo musical de la noche: el VikingMusic, con Treixadura y O Sonoro Maxín, en la Avenida da Ponte-Estación.

La cita todavía tendrá hoy su epílogo, con el llamado Desem-barco Vikinguinho, también en las Torres de Oeste, pero en un ambiente muy diferente y pensado especialmente para el disfrute de los más pequeños de la casa.

La tarde dará paso a juegos populares, espectáculos de animación y un concierto, ya a las 21 horas, con la Banda de Música de Catoira con Cris Collazo y Josito Porto, en la Alameda.