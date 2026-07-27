Alerta naranja en Cuntis y Moraña por altas temperaturas

Imagen de archivo del rótulo de una farmcia arousana

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMTE) avisa sobre un fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por temperaturas máximas que afectará a los municipios de Moraña y Cuntis en el día de hoy, con temperaturas previstas de hasta 35 grados.

También, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia comunica que el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, afectará a la comarca de Barbanza.

La Dirección General de Emergencias e Interior inciden que, ante la previsión de estos hechos, se adopten las medidas preventivas necesarias.