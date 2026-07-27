Ulla - Umia
Alerta naranja en Cuntis y Moraña por altas temperaturas
El 112 Galicia avisa también de un nivel amarillo para la comarca de Barbanza
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMTE) avisa sobre un fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por temperaturas máximas que afectará a los municipios de Moraña y Cuntis en el día de hoy, con temperaturas previstas de hasta 35 grados.
También, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia comunica que el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, afectará a la comarca de Barbanza.
La Dirección General de Emergencias e Interior inciden que, ante la previsión de estos hechos, se adopten las medidas preventivas necesarias.