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Ulla - Umia

Alerta naranja en Cuntis y Moraña por altas temperaturas

El 112 Galicia avisa también de un nivel amarillo para la comarca de Barbanza

Sandra Rey
27/07/2026 13:25
Imagen de archivo del rótulo de una farmcia arousana
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMTE) avisa sobre un fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por temperaturas máximas que afectará a los municipios de Moraña y Cuntis en el día de hoy, con temperaturas previstas de hasta 35 grados. 

También, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia comunica que el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, afectará a la comarca de Barbanza. 

La Dirección General de Emergencias e Interior inciden que, ante la previsión de estos hechos, se adopten las medidas preventivas necesarias.

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