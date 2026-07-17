El 112 asistió hoy un atropello a un ciclista en Valga y dos colisiones en Caldas y Catoira

Ambulancia del 061 D.A.

Los equipos de emergencias se trasladaron esta tarde al municipio Valga para atender a un ciclista que resultó herido tras ser atropellado por un turismo en la rotando de la discoteca Chanteclair. Fue poco antes de las 18:00 horas y la persona fue trasladada al PAC de Valga para recibir asistencia sanitaria.

Por su parte, también durante la tarde el Centro de Emergencias 112 Galicia atendió a otros dos siniestros. Uno de ellos, el más aparatoso, fue en Caldas de Reis por la colisión entre una furgoneta y un camión en la AP-9 dirección sur, concretamente a la altura de la parroquia de Bemil. La colisión, que fue poco antes de las 16:00 horas, provocó retenciones en plena autopista.

Finalmente, en Catoira un coche y una furgoneta colisionaron de frente en la PO-548, en la parroquia de Abalo. En ninguno hubo daños personales graves que lamentar.