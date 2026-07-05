Un coche invade la pasarela de madera de Catoira

El coche que quedó atrapado en la pasarela de madera

Un coche invadió esta tarde la pasarela de madera de Catoira ubicada, tal y como señalan fuentes de Protección Civil de la localidad, en As Brañas.

Al parecer, el conductor, que indican era "una persona mayor" y no era vecino del municipio, se habría despistado y accedido a este paso diseñado únicamente para el paso peatonal.

El trayecto que el vehículo hizo sobre esta pasarela, cuentan, es de "casi un kilometro".

Actualmente el vehículo todavía permanece en este punto, ya que se está estudiando la forma de poder retirarlo. Desde Protección Civil cuentan que posiblemente se utilice para ello una grúa, pero es necesario saber cómo llevar a cabo la actuación para no dañar la pasarela.