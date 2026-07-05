Pontecesures despide un fin de semana de fiesta con eventos en honor a San Antón

Cartel de las fiestas en Pontecesures

El municipio de Pontecesures cierra hoy un fin de semana de fiestas en honor al Carmen. Para esta jornada, la organización ha programado un cartel para honrar a San Antón que comenzará desde bien temprano con la música de los pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Xarandeira.

A las doce y media tendrá lugar la misa solemne que contará con la Coral Polifónica A Barcarola. Por la tarde, las calles más céntricas de la localidad se vestirán de gala para celebrar una fiesta infantil que contará tanto con hinchables con diferentes talleres diseñados para niños y niñas de todas las edades.

Por la noche, los festejos se despedirán del municipio con música. Así, a partir de las nueve actuará Uxía Lambona e a Banda Molona, un grupo infantil que destaca por enfocar la música tradicional al público de menor edad. El objetivo de su actuación, es hacer cantar y bailar a toda la familia acercándoles el folclore gallego.

Con estos eventos, Pontecesures pone la guinda a un cartel en el que estuvieron presentes algunas de las mejores orquestas del panorama gallego como pueden ser Os Satélites o París de Noia y que atrajo a centenares de personas a disfrutar de las que son “as festas máis importantes” de la localidad.