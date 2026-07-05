Pontecesures despide un fin de semana de fiesta con eventos en honor a San Antón
El municipio de Pontecesures cierra hoy un fin de semana de fiestas en honor al Carmen. Para esta jornada, la organización ha programado un cartel para honrar a San Antón que comenzará desde bien temprano con la música de los pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Xarandeira.
A las doce y media tendrá lugar la misa solemne que contará con la Coral Polifónica A Barcarola. Por la tarde, las calles más céntricas de la localidad se vestirán de gala para celebrar una fiesta infantil que contará tanto con hinchables con diferentes talleres diseñados para niños y niñas de todas las edades.
Por la noche, los festejos se despedirán del municipio con música. Así, a partir de las nueve actuará Uxía Lambona e a Banda Molona, un grupo infantil que destaca por enfocar la música tradicional al público de menor edad. El objetivo de su actuación, es hacer cantar y bailar a toda la familia acercándoles el folclore gallego.
Con estos eventos, Pontecesures pone la guinda a un cartel en el que estuvieron presentes algunas de las mejores orquestas del panorama gallego como pueden ser Os Satélites o París de Noia y que atrajo a centenares de personas a disfrutar de las que son “as festas máis importantes” de la localidad.