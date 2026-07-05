La Festa do Carneiro ó Espeto llena todas las reservas para los lotes en tiempo récord

La celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto en la Carballeira de Santa Lucía Mónica Ferreirós

Los vecinos y vecinas de Moraña cuentan los días para disfrutar, un año más, de su celebración más esperada: la Festa do Carneiro ó Espeto. Estas ganas se hicieron patentes tanto en la participación este fin de semana en las primeras actividades programadas, el clásico ‘Espétalle un pincho’ o en la V BTT Carneiro ao Espeto y la andaina popular, como en el número de reservas recibidas para el ‘Xantar popular’ que se celebrará el 26 de julio en la Carballeira de Santa Lucía.

Tal y como señalan desde el Concello, un año más, se completó el aforo para esta comida en tiempo récord lo que hace “esta festa un verdadeiro orgullo” para la localidad.

Los lotes que se pusieron a la venta por un precio de 400 euros estaban diseñados para un total de 20 comensales. Así, incluyen un carneiro asado de entre doce y catorce kilos, una empanada de trigo de zorza y otra de bacalao con pasas, dos molletes de pan, un bizcocho, doce botellas de vino tinto y otras tantas de agua, un bote de salsa, café y aguardiente.

Amplio programa

La que será la 57 edición de esta fiesta declarada de Interese Turístico Galego cuenta con una amplia programación que incluye todo tipo de actividades.

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Entre todas las citas destacan, por ejemplo, el Certamen de Corais Carneiro ao Espeto que tendrá lugar el sábado 17 de julio a las ocho y media de la tarde, la fiesta acuática en la piscina municipal el lunes 20 o la ruta acuática prevista por el río Umia prevista para el viernes 24.

La música también formará parte de la celebración con las actuaciones de, por ejemplo, Panorama City, la orquesta América de Vigo o el Combo Dominicano.