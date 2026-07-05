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Ulla - Umia

El festival PortAmérica habilita un punto para coger la pulsera el miércoles y así evitar colas

El lugar es el Baixo Centro Comarcal A Tafona en Caldas en horario de doce de la mañana a ocho de la tarde

C. Hierro
05/07/2026 16:55
Asistentes a la edición anterior del festival
Asistentes a la edición anterior del festival
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El festival PortAmérica ya tiene todo preparado para inundar, desde el jueves, la Azucreira de Portas de música.

Este año, para facilitar el acceso a todos los asistentes, la organización ha preparado un punto en Caldas para que, aquellas personas que tengan el abono completo o la entrada del jueves, puedan coger su pulsera con anterioridad. Así, los interesados podrán a acudir el miércoles al Baixo Centro Comarcal A Tafona, en Caldas, en horario de doce a ocho. Por otro lado, indican que los que tengan entrada que incluya el camping podrán coger su pulsera en esa zona.

Como en años anteriores, se esperan miles de asistentes para este festival que este año cuenta con, por ejemplo, Dani Martin o Rigoberta Bandini.

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