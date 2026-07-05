Catoira busca a los tripulantes de los navíos que formarán parte del Desembarco Vikingo

Participantes en el Desembarko Vikingo el año pasado Mónica Ferreirós

El Concello de Catoira arranca los preparativos para la Romería Vikinga. Es por ello que tiene abierto ya el plazo de inscripción para todas aquellas personas interesadas en convertirse en tripulantes de los navíos que participarán en el Desembarco Vikingo el próximo domingo 2 de agosto.

El documento –que se puede descargar de la página web– se tendrá que entregar junto a una fotocopia del DNI antes del 12 de julio a través de la sede electrónica o directamente a través del Registro del Concello.

La asignación de plazas, señalan, será por orden de entrega y tendrán preferencia, en primer lugar las personas empadronadas en el municipio con anterioridad al 1 de julio del 2026 y, en segundo, aquellas nacidas en Catoira.

Una vez que haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en la sede electrónica una lista provisional de admitidos y se abrirá, si procede, un plazo de dos días hábiles para poder enmendar inscripciones. Finalizado este tiempo se harán públicos los nombres definitivos y se informará de la fecha en la que tendrá lugar la celebración del sorteo de las embarcaciones. Posteriormente, se publicará la distribución de las personas en los diferentes navíos.

Las bases recuerdan que en cada barco se reservarán cuatro plazas para los responsables de su manejo, una para participantes en la obra de teatro de la Romería Vikinga y dos para personas que colaboraron en el Concello en Culturgal 2025.

Ensayo

Como en ediciones anteriores habrá un ensayo de la dramatización del desembarco y el Concello recuerda que es obligatorio que todas las personas admitidas para formar parte de esta celebración participen.