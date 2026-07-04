El TSXG anula los Presupuestos del 2024 de Catoira, solo un mes después de hacer lo mismo con los del 2025

Fachada del Concello de Catoira Gonzalo Salgado

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), como respuesta al recurso contencioso-administrativo que interpuso el edil socialista, Alberto García, anula –tras haber hecho lo mismo con los del 2025 hace menos de un mes– los Presupuestos Municipales de Catoira del año 2024. Además, el fallo obliga al pago de las Costas al Concello, hasta un máximo de 1.500 euros.

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Entre las razones para tomar la decisión, señalan desde el PSOE según lo recogido en el texto, las Cuentas fueron aprobadas “sen cumprir a obriga legal de incorporar un superávit equivalente ao remanente de tesourería negativo de 2023” así como que no se solicitó “o informe previo e vinculante do Ministerio de Facenda, requisito imprescindible para todas as entidades adheridas ao Fondo de Ordenación”.

Para los socialistas de Catoira, esta sentencia pone de manifiesto una manera de gobernar del alcalde, Xoán Castaño, basada “na improvisación, na falta de rigor e no desprezo polos procedementos legais máis básicos”. Por todo ello, desde el partido de la oposición consideran que la localidad merece un gobierno “serio, solvente e respectuoso coa legalidade”, es por ello que piden al regidor que asuma responsabilidades y “deixe paso a unha xestión que devolva a credibilidade, rigor e estabilidade á administración municipal”.

Recurrir la sentencia

Al conocer la sentencia del TSXG que anulaban los Presupuestos del 2025, el alcalde aseguró que desde el Concello presentará un recurso de casación ya que, indicó, la resolución está “argumentada nunha falsedade”.

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En este caso, además, señaló que la sentencia menciona un informe que nunca existió y que se trata de un correo entre el Ministerio y la Secretaría. En este sentido, Castaño señala que no se trata de una “prueba oficial o válida” par emitir una resolución.