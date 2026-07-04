El alumnado del Obradoiro de Emprego Ulla-Umia visitó la Feira Internacional Galiforest

Alumnos del Obradoiro de Emprego Ulla-Umia visitaron la feria Galiforest

El alumnado de la especialidad de trabajos forestales del Obradoiro de Emprego Ulla-Umia participó en una visita formativa a la Feria Internacional Galiforest celebrada en Boqueixón.

Esta actividad se enmarcó dentro del plan de estudios con el objetivo puesto en el que los futuros profesionales complementen su formación teórica y práctica con la visión directa y actualizada del mercado laboral, así como del sector y que esto pueda facilitar la búsqueda de trabajo en un futuro.

Durante la jornada, el alumnado -un grupo de diez aprendices- pudieron conocer los diferentes tipos de maquinaria forestal que se exponía, así como sus prestaciones y su funcionamiento con pruebas reales. Así, por ejemplo, asistieron a una demostración de poda en altura o de acondicionamiento de terrenos con rozadoras teledirigidas.

Alumnos del Obradoiro de Emprego Ulla-Umia visitaron la feria Galiforest

Desde la dirección del Obradoiro destacan que la jornada de formación despertó un gran interés al alumnado. Así, indicaron que todos los participantes se mostraron muy participativos y curiosos por descubrir las tendencias que están en auge en el sector forestal de Galicia.