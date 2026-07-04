Celestino Carbia ya tiene su calle en Valga: “Volve a casa para quedarse para sempre con nós”

El alcalde, Bello Maneiro, y la hija del homenajeado, Elvira Carbia, frente a la placa Gonzalo Salgado

El municipio de Valga ya tiene, desde ayer, el nombre de su exalcalde, Celestino Carbia Campaña, en su callejero. Tras haberse aprobado en Pleno, por unanimidad en el mes de abril, la calle Baixa, pasa a lucir el nombre de este vecino de la localidad que fue fusilado en el año 1987 por el régimen franquista, tras haber estado preso en la Illa de San Simón y condenado a muerte.

Los encargados de descubrir la placa del que fue alcalde de Valga entre 1931 y 1933 y, una segunda etapa en 1936, fueron el actual regidor de la localidad, José María Bello Maneiro y la única hija viva del homenajeado, Elvira Carbia Barreiro. Visiblemente emocionada, la descendiente fue la encargada de retirar la bandera para mostrar el monolito que ya “para sempre” recordará a Celestino a todos los vecinos y vecinas.

Antes de este emotivo gesto tuvo lugar un pequeño acto para honrar su figura. El primero en tomar la palabra ante un auditorio repleto de familiares, amigos y demás personas que no quisieron perderse esta cita, fue Bello Maneiro, quién no dudó en indicar que era un “placer” para el Concello llevar a cabo este homenaje a “un hombre que trabajó siempre de forma honesta y seria para el bien de todos sus vecinos”.

El regidor señaló que era justo, en este momento, 90 años después del fusilamiento de Carbia, que se llevase a cabo este reconocimiento tanto a su figura de exalcalde, como de vecino “querido por todos”.

Elvira Carbia fue la siguiente en hablar pero, debido a su emoción, fue muy breve, a la vez que muy cercana, en su discurso. “Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este reconocimiento tanto de mi parte como de todos mis hermanos”, señaló. Y concluyó con un “Muchas gracias de todo corazón”.

Homenaje al exalcalde de Valga, Celestino Carbia Gonzalo Salgado

La bisnieta, Xiana Carbia, tomó el relevo en el acto. “Estamos reunidos para facer algo moi importante. Pode parecer que é solo poñer un nome nunha placa, pero significa moito máis, significa memoria, xustiza e dignidade”, señaló. Y continuó realzando la figura de Celestino, ya no solo como alcalde de Valga, si no como padre, marido y empresario. Recordó que muchos en la localidad lo llamaban “o pai dos pobres” ya que, “na súa casa nunca faltaba un prato de comida para quen chamaba á porta”. También resaltó los valores que mostraba como persona “igualdade, solidaridade e liberdade”, características que, señaló “algúns quisieron destruir”.

Romper el silencio

Pero, Xiana Carbia, destacó que no lo consiguieron y, llevar a cabo ese homenaje, era una gran muestra de ello. “Durante moitos anos o silencio quixo cubrir esta historia, pero a memoria sempre atopa o camino para regresar”, señaló. Después de muchos meses de trabajo, tanto la familia de Carbia como los vecinos, consiguieron recuperar la historia de su exalcalde y de todas aquellas personas que sufrieron la represión junto a él.

El día que lo fusilaron –11 de mayo de 1937– no solo enterraron unos restos, indicó su bisnieta, si no también una semilla que, con esta placa en una calle de su localidad, florece. Este acto, además, dijo que servirá para que la figura de Celestino Carbia esté ya no solo en la memoria de su familia, si no en la de todos los vecinos y vecinas de Valga y en todos aquellos que, al pasar por este punto de la localidad “se pregunten quen foi Celestino”.

En el día de ayer, indicó esta familiar, el reconocimiento se impone al olvido y en unas calles en las que antes hubo silencio, hoy hay memoria, es por ello que “por fin Celestino volve a casa e desta vez, queda para sempre con nós”.

Algunos de los asistentes al reconocimiento al exalcalde de Valga, Celestino Carbia Gonzalo Salgado

Su historia

La vida de Celestino Carbia estuvo marcada por un único objetivo: llevar a cabo acciones encaminadas al bienestar de su familia y de sus vecinos. Por ello, como alcalde, puesto al que llegó desde su profesión como labrador, se encargó de la mejora en la red de comunicación o en las infraestructuras que facilitasen el cuidado de los animales, ya que, en aquellos años, la agricultura y la ganadería eran la principal actividad económica de Valga.

Además, fue uno de los promotores del Sindicato Agrícola de Cordeiro, entidad de la que fue presidente y a través de la cual se promovieron importantes obras como puede ser la escuela de Ferreirós –que actualmente mantiene su actividad– el local social del Sindicado, la escuela de mujeres (el actual Teleclub), el campo de la fiesta en la parroquia y la fuente que la corona.

Recientemente, y en base a la ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática, el Gobierno de España declaró nula la condena dictada en su día contra Celestino Carbia Campaña al considerar ilegal e ilegítimo el tribunal que lo juzgó. De esta manera, reconocieron que este vecino de Valga padeció persecuciones por razones ideológicas durante la Guerra Civil

Noventa años después de su fusilamiento y gracias al trabajo y compromiso de toda su familia que se empeñó en reconocer su figura y, por supuesto, a la aprobación en Pleno, las calles de su localidad no volverán a silenciar la historia de su exalcalde fusilado en 1937.

“Eu estiven loitando por esto toda a vida”, narró Manuel Carbia–nieto del homenajeado–, quién ya en varias ocasiones trató de rendir homenaje a su abuelo en el Teleclub de Cordeiro un espacio simbólico para él y para toda su familia ya que fue sede del sindicato agrícola que fundó el fundó el padre del propio Celestino Carbia para defender los derechos de los agricultores de Cordeiro y de Valga.