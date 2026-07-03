Valga, Cesures y Moraña se blindan contra el fuego conformando sus brigadas

Un operario forestal durante los trabajos de extinción de un fuego Mónica Ferreirós

Con la llegada del verano y el aumento de la incidencia de incendios forestales en la comarca, los concellos de Ulla-Umia trabajan para conformar sus brigadas forestales que, durante tres meses, prestarán apoyo en la prevención, vigilancia y defensa contra las llamas. Concretamente, se trata de los municipios de Pontecesures, Moraña y Valga, que, un año más, optan por adherirse a un convenio con la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Rural, para que esta sufrague prácticamente la totalidad de la brigada.

Por su parte, Cuntis, Catoira, Portas y Caldas de Reis se inclinan por recurrir a otros métodos, como un Programa Rural Activo en el caso de Catoira, o un servicio municipal de emergencias activo las 24 horas, como en Cuntis, al alegar problemas para topar personal cualificado.

Brigadas antes del 15 de agosto

Así, ya en el mes de junio muchos concellos comienzan a tramitar la contratación de esta brigada que, tal y como establece Medio Rural, debe estar constituida antes del 15 de agosto. En el caso de Moraña, el concurso sigue abierto y la previsión es que en el mes que viene comience a trabajar el equipo. “Hai moitos concellos que non queren asumir esta responsabilidade, pero nos intentamos adherirnos a este convenio todos os anos”, explica el regidor, Sito Gómez.

Por su parte, en Cesures esta misma semana estaba previsto realizar las baremaciones para, ya la próxima semana, realizar los reconocimientos médicos y conformar la brigada. Lo mismo en el caso de Valga, que continúa con las gestiones para su contratación.

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Pese a que en muchos casos los equipos no comienzan a trabajar hasta mediados de agosto, los concellos insisten en que “nunca se sabe se é tarde ou temprano”, porque aunque ya este mes la comarca ha sufrido los coletazos de las llamas, años atrás los meses de septiembre u octubre también llegaban cargados de fuegos por todo el territorio.

No hay capataces

En cuanto a las dificultades que supone la adjudicación de estos contratos, desde Moraña reconocen: “non hai capataces”. Y es que esta es una figura clave para estas brigadas, que deben contar con cinco miembros: un capataz o jefe de brigada, un peón conductor y tres peones de brigada. Este mismo problema lo corrobora Portas, donde han optado por no adherirse al convenio de la Xunta precisamente por las dificultades que experimentaron años atrás tratando de obtener una cuadrilla.

En Cuntis parece que ocurre exactamente lo mismo, y es que la administración dejó hace un par de años de contratar estas agrupaciones “pola dificultade de atopar persoal cualificado”. Sin embargo, dejan claro que cuentan con un equipo, el servicio municipal de emergencias, que trabaja las 24 horas para atender emergencias de este tipo tanto en la villa termal, como en municipios limítrofes.

Por su parte, en Catoira se inclinan por otra opción, y es que recurren al Programa Rural Activo, puesto en marcha por la Consellería de Emprego, para contratar temporalmente a tres peones forestales durante un periodo de nueve meses. En la villa vikinga explican que la escasa temporalidad del convenio de la Xunta —de tres meses— también puede resultar un problema para encontrar trabajadores; por eso, esta otra opción, que ofrece contratos de nueve meses, la consideran una mejor alternativa.

BUO en Valga y Portas

Más allá de las brigadas que se constituyen cada temporada estival, la Consellería de Medio Rural trabaja en la construcción de dos Bases de Unidades Operativas (BUO) en los concellos de Valga y Portas. La idea es que estas infraestructuras refuercen la prevención y defensa contra los incendios forestales en el Distrito Forestal XIX Caldas-O Salnés.

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Actualmente hay ya ocho BUO construidas o en desarrollo en Rianxo, Mondoñedo, Muíños, Verín, A Veiga y Mos, a las que se sumarán muy pronto las de Portas y Valga, que serán, por lo tanto, las primeras en la comarca y en la zona próxima a O Salnés.