Posponen el juicio contra una madre por un delito de lesiones contra su hijo de año y medio

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Pontevedra pospone el juicio que se iba a celebrar hoy contra una madre y su pareja por cometer, presuntamente, varios delitos de lesiones y violencia familiar contra un menor de un año y medio.

El caso se remonta a marzo de 2024 cuando el niño tuvo que ser ingresado en estado crítico tras recibir quemaduras y golpes. Por ello, la Fiscalía solicitaba ahora una pena de 20 años de prisión y una indemnización de 50.000 euros, pero el juicio oral, que estaba previsto para celebrarse hoy, se pospuso al no haber presentado las partes acusadas toda la documentación requerida, tal y como aclaró la tía del menor.

Piden 20 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros por lesiones a su hijo menor Más información

“Me parece súper injusto, porque no es lógico, con todas las pruebas e informes forenses que hay tan demoledores y contundentes, que no se hayan juzgado aún a estas alturas los hechos”, lamentó la mujer, que considera que este aplazamiento es más bien una forma para ganar tiempo y “seguir disfrutando de la vida como si nada”.

En cuanto a la nueva fecha que pautó el tribunal para resolver este caso de violencia familiar, tal parece que será el próximo 17 de diciembre.

Cambados reclama justicia y más prevención para que no se repitan casos de maltrato infantil Más información

La pariente del menor se movilizó esta misma semana en Cambados para pedir justicia y más prevención en casos de maltrato infantil ya que considera que es importante concienciar sobre la importancia de prevenir, desde el ámbito familiar hasta el de las administraciones. La tía del menor lamenta que la justicia aún no haya puesto fin a este pleito legal ahora que la presunta víctima tiene ya tres años y “sigue en riesgo sin que nadie mire por sus derechos”.