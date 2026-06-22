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Ulla - Umia

El taller de empleo Ulla-Umia forma a veinte personas en carpintería y trabajos forestales

Valga, Portas y Moraña participan en la iniciativa

Olalla Bouza
22/06/2026 20:27
Presentación del taller de empleo
Presentación del taller de empleo
Concello
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Los concellos de Valga, Portas y Moraña desarrollan un nuevo Obradoiro de Emprego, que se inauguró ayer y que cuenta con una veintena de alumnos-trabajadores, que durante los próximos nueve meses recibirán formación profesional en dos especialidades: carpintería y trabajos forestales.

Al acto, celebrado en Moraña, asistieron alcaldes y concejales de las localidades. El de Valga, Bello Maneiro, destacó que se trata de dos profesiones “con moita demanda”.

La Consellería de Emprego financia este proyecto formativo con una aportación de casi 500.000 euros. Por ello, los responsables de las administraciones municipales coincidieron a la hora de pedir a los participantes “responsabilidade e compromiso” para responder al “esforzo económico realizado”.

Además, los regidores animaron a los participantes a aprovechar al máximo esta oportunidad, para obtener una certificación que les abra las puertas al mercado laboral. El programa combina la teoría y la práctica en los dos oficios. Además, revertirá en la sociedad a través de obras de utilidad pública, que se realizarán en los tres municipios que forman parte del Obradoiro de Emprego Ulla-Umia

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