Ulla-Umia
Cuntis y Moraña en nivel rojo de alerta por calor
La Xunta informa de un episodio de altas temperaturas que afectará a decenas de municipios en el interior de Pontevedra
Cuntis y Moraña alcanzan hoy el nivel rojo de alerta por un episodio de calor que afectará a decenas de municipios en el interior de la provincia de Pontevedra. El 112 alerta que las jornadas con temperaturas más intensas serán las de hoy y mañana, pudiéndose superar los 35 grados de máxima.
Tal y como establece el Plan de Actuación de la Xunta de Galicia ante los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, se recomienda a la población seguir medidas de autoprotección y consultar la información de la Consellería de Sanidade sobre el impacto de las altas temperaturas.