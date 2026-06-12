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Ulla-Umia

Cuntis y Moraña en nivel rojo de alerta por calor

La Xunta informa de un episodio de altas temperaturas que afectará a decenas de municipios en el interior de Pontevedra

Fátima Pérez
12/06/2026 11:37
Se podrán alcanzar máximas de hasta 35 grados
D.A.
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Cuntis y Moraña alcanzan hoy el nivel rojo de alerta por un episodio de calor que afectará a decenas de municipios en el interior de la provincia de Pontevedra. El 112 alerta que las jornadas con temperaturas más intensas serán las de hoy y mañana, pudiéndose superar los 35 grados de máxima.

Tal y como establece el Plan de Actuación de la Xunta de Galicia ante los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, se recomienda a la población seguir medidas de autoprotección y consultar la información de la Consellería de Sanidade sobre el impacto de las altas temperaturas. 

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