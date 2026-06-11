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Ulla-Umia

Cuntis, Moraña, Portas y Barro se unen para prevenir conductas adictivas en entornos digitales

Será a través de un obradoiro online gratuito el próximo miércoles 17 de junio 

Fátima Pérez
11/06/2026 20:06
Cartel del obradoiro 'Falar Protexe. Prevención de Riscos en Entornos Dixitais’
Cartel del obradoiro 'Falar Protexe. Prevención de Riscos en Entornos Dixitais’
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El Servizo de prevención de Condutas Adictivas de los concellos de Cuntis, Moraña, Portas y Barro, junto a la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF), organiza el próximo miércoles 17 de junio un obradoiro online gratuito para hablar de prevención de las conductas adictivas en entornos digitales: ‘Falar Protexe. Prevención de Riscos en Entornos Dixitais’.

Esta iniciativa pretender servir para informar y aportar a las familias herramientas para promover un uso seguro, saludable y responsable de las TRIC (Tecnologías de la información, comunicación y relación) entre los más pequeños. La sesión, que será online, se impartirá por personal especializado de la UNAF en horario de 16:00 a 17:30 horas y será necesario inscribirse previamente a través de un formulario online que facilitan los concellos.

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