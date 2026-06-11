Cuntis, Moraña, Portas y Barro se unen para prevenir conductas adictivas en entornos digitales

Cartel del obradoiro 'Falar Protexe. Prevención de Riscos en Entornos Dixitais’ Cedida

El Servizo de prevención de Condutas Adictivas de los concellos de Cuntis, Moraña, Portas y Barro, junto a la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF), organiza el próximo miércoles 17 de junio un obradoiro online gratuito para hablar de prevención de las conductas adictivas en entornos digitales: ‘Falar Protexe. Prevención de Riscos en Entornos Dixitais’.

Esta iniciativa pretender servir para informar y aportar a las familias herramientas para promover un uso seguro, saludable y responsable de las TRIC (Tecnologías de la información, comunicación y relación) entre los más pequeños. La sesión, que será online, se impartirá por personal especializado de la UNAF en horario de 16:00 a 17:30 horas y será necesario inscribirse previamente a través de un formulario online que facilitan los concellos.