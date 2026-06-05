La Fiscalía solicita multas que suman casi un millón de euros por tráfico de drogas

Fachada de los Juzgados de Caldas de Reis DA

La Fiscalía de Pontevedra solicita para cuatro hombres multas que suman, en total, hasta 997.000 euros por presuntos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, además de penas de cárcel que oscilan entre los cuatros y, casi, los ocho años.

Fruto de la investigación realizada por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de que, entre febrero y septiembre de 2024, uno de los acusados se dedicaba a la provisión y posterior distribución de cocaína y hachís a terceras personas desde su domicilio ubicado en Portas, donde los agentes encontraron cerca de 17,5 kilogramos de resina de cannabis, más de 6,46 kilos de cocaína, 553,7 gramos de ácido bórico (empleado como sustancia de corte) y diversos dispositivos empleados para la actividad ilegal. El hombre se enfrenta así a una multa de 950.000 euros y una pena de siete años y nueve meses de cárcel.

Los otros tres acusados eran adquirientes habituales del anterior y, supuestamente, también se dedicaban a las distribución ilegal de sustancias.

Dos de ellos se desplazaban regularmente desde su vivienda en Monterroso (Lugo) para recoger sustancias y, en su caso, en el domicilio se encontraron 54,761 gramos de resina de cannabis, 89,4 gramos de ácido bórico, 2.490 euros y diferentes dispositivos. Ambos se enfrentan a sanciones de 13.000 euros y penas de prisión de cuatro años y seis meses.

Por su parte, en la vivienda del cuarto acusado, en Ribadumia, se identificaron 69,67 gramos de cocaína, 1.765 euros y varios dispositivos. Se enfrenta a una multa de 21.000 euros y una pena de cárcel de cuatro años y nueves meses.