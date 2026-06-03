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Ulla-Umia

El Gobierno anuncia otros 2,5 millones de euros para actuar en la N-550 y la N-640

Fátima Pérez
03/06/2026 16:05
Los operarios trabajan ya en el tramo de la N-640 a su paso por Caldas
Trabajos de asfaltado en un tramo de la N-640
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El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, anuncia la adjudicación de tres contratos de emergencia por un importe de 6.899.767 euros para reparar firmes en distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia, de los cuales, 2,5 millones irán destinados a tramos de las carreteras  N-550 y la N-640 a su paso por los municipios de Pontecesures, Valga y Caldas de Reis.

Las actuaciones responden a la necesidad de actuar con urgencia en vías que han experimentado un notable deterioro  tras los meses de invierno. El desgaste de los pavimentos y la aparición de socavones en el firme han hecho necesaria una intervención extraordinaria para preservar la seguridad vial.

El alcalde supervisó los trabajos de la N-640 en su llegada al casco urbano

Las obras de las N-640 llegan a las calles Pedro Mateo Sagasta y Juan Fuentes Echeverría

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Los tres contratos cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, lo que permitirá iniciar de inmediato unas actuaciones consideradas prioritarias para reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en la Red de Carreteras del Estado.

Estas obras se enmarcan en el compromiso del Gobierno de España con la conservación y modernización de las infraestructuras viarias y se sumarán a las que ya se están ejecutando desde hace unos meses para esto mismo: reparar los daños de los temporales y mejorar la seguridad de los viajeros.

“O Goberno de España está a dar unha resposta inmediata a unha situación que afectaba á seguridade e ao confort da circulación nas estradas estatais da provincia”, sentenció Losada tras presentar esta nueva línea de ayudas. 

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