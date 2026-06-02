Abierto el plazo hasta el 26 de junio para inscribirse en el programa Bienestar en Balnearios

Balneario de Acuña en Caldas de Reis D.A.

Las Termas de Cuntis y los Balnearios de Acuña y Hotel Dávila, en Caldas, son tres de los 15 balnearios que forman parte del programa Bienestar en Balnearios de la Xunta de Galicia destinado a personas mayores de 60 años para ofrecer una experiencia de salud a través de los beneficios de las aguas termales.

Esta iniciativa ofrece estancias de 10 días y 9 noches en régimen de pensión completa a escoger entre los 15 balnearios ofertados, con turnos disponibles entre julio y diciembre de 2026. El programa incluye los tratamientos termales prescritos por el personal médico del balneario, así como las actividades de animación sociocultural de cada establecimiento.

En cuanto a las tarifas, el programa está subvencionado por el gobierno autonómico, por lo que ofrece precios reducidos que oscilan entre los 31 y los 44 euros por noche, según el establecimiento escogido. En el caso de Caldas se establece un precio de 368 euros en ambos establecimientos, mientras que en Cuntis, que también ofrece más variedad de fechas, el precio será de 397 euros.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 26 de junio y se podrá formalizar en la sede electrónica de la Xunta o presencialmente en sus oficinas de atención al ciudadano.