Mar de Santiago apuesta por la tecnología para avanzar en su promoción turística 

Vistas del río Ulla a su paso por Catoira, uno de los entornos que promociona el geodestino Mar de Santiago D.A.

El geodestino Mar de Santiago, avalado por Turismo de Galicia desde 2022 y conformado por los concellos de Vilanova de Arousa, Catoira, Valga y Pontecesures, continúa avanzando como producto turístico vinculado al Camino de Santiago y a las rutas xacobeas. El Concello de Valga, como ente mediador y responsable de la contratación de los servicios, sacó a licitación hace unos días la contratación de una plataforma y observatorio turístico y de sostenibilidad en el geodestino dentro del Plan de Sostenibilidade Turística en Destino (PSTD). El objetivo es avanzar en la modernización y digitalización integral de este concepto turístico que conforma Mar de Santiago.

El valor estimado del contrato será de 214.508 euros y el plazo de ejecución apunta al próximo 30 de junio como fecha límite para su adjudicación ya que se deben cumplir los plazos que establece la Unión Europea como administración responsable de financiar este PSTD. Una vez se firme la adjudicación del contrato, la empresa deberá iniciar la prestación de los servicios en un plazo de 15 días.

Se trata, por lo tanto, de una licitación que sale a la Plataforma de Contratación del Estado con carácter de tramitación “urgente” y que solo permitirá presentar ofertas a las empresas hasta el próximo 5 de junio para agilizar al máximo la adjudicación del servicio. Uno de los requisitos que establecen los pliegos es que el licitador acredite la realización de, al menos, tres proyectos o servicios relacionados con la sostenibilidad turística, la aplicación de nuevas tecnologías al sector turístico o similares en los últimos cinco años.

Tecnología para el geodestino

El fin es mejorar la competitividad, visibilidad y capacidad de gestión turística dotando al destino de herramientas tecnológicas que permitan centralizar y optimizar la información, facilitar el acceso a los recursos por parte de los y las visitantes y favorecer una experiencia turística más completa, accesible e interactiva. Estos nuevos sistemas permitirán también realizar un análisis y seguimiento de la actividad turística, promoviendo un desarrollo sostenible del destino, así como la creación de contenidos digitales y audiovisuales que contribuyan a la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y etnográfico del territorio.

Una alianza polémica

En sus inicios esta alianza turística para impulsar un plan de sostenibilidad financiado con fondos europeos Next Generation estuvo cargada de polémicas. Tanto así que la Mancomunidade do Salnés llegó a presentar un contencioso contra la decisión de la Axencia Galega de Turismo para evitar que su geodestino se partiera en dos con la marcha de Vilanova. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó entonces la decisión que tomó Turismo en 2022 cuando se creó oficialmente el geodestino y desde entonces el Plan de Sostenibilidade Turística en Destino (PSTD) ha contribuido a financiar algunos de los grandes proyectos turísticos de estos concellos.

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En Valga se avanza en la revalorización de la antigua mina de Porto Piñeiro; en Catoira el parque termal de As Lombas, una propuesta para aprovechar las aguas de la zona y sus beneficios para la salud, verá la luz muy pronto; en Vilanova las obras para construir un centro de talasoterapia en las inmediaciones de la playa de O Terrón comenzaron el pasado mes de abril; y finalmente, Pontecesures avanza en su propósito para rehabilitar y explotar a nivel turístico la antigua Cerámica Celta tras firmar un convenio con sus propietarios.

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¿Qué es Mar de Santiago?

Este concepto nace de una tradición basada en la primera peregrinación a Santiago de Compostela, un viaje que parte desde Vilanova para recorrer en barco una ruta marítimo fluvial que surca los municipios de Valga y Catoira, hasta llegar a Pontecesures, donde se continuaría la estela del Camino Portugués a Santiago. A este viaje se le conoce como la Traslatio y es la base sobre la que se sustenta la Variante Espiritual del Camino Portugués y este geodestino que sigue trabajando para convertirse en referente del turismo en la comarca arousana.