La Diputación reparte entre Catoira, Valga y O Grove 320.000 euros para ejecutar proyectos

El presidente provincial tras la junta de gobierno | cedida

La Diputación de Pontevedra aprueba tres ayudas por valor de 320.000 euros en el marco del Plan +Provincia 2026-2027 para los Concellos de Catoira, O Grove y Valga. Estas ayudas servirán para poner en marcha actuaciones de mejora de los servicios públicos, de modernización de los espacios municipales, de atención a las personas que lo necesitan y de dinamización de la vida sociocultural.

Tal y como detalla el Plan +Provincia 2026-2027, dotado con 85 millones de euros, O Grove recibirá 98.000 euros para gasto corriente derivado de varias actividades. En concreto, se financiarán con los recursos de la Diputación los premios de Novela Corta Manuel Lueiro Rey y de Investigación y Cultura Marítima Luís Rei, las actividades de Carnaval y de Navidad, y otras dos partidas para eventos culturales y deportivos.

Valga, por su parte, recibirá más de 110.000 euros para la ampliación y acondicionamiento de la pista de acceso a A Seixa, en el núcleo de Parafita y parroquia de Xanza, mientras que Catoira complementará la inversión para la recuperación del Camiño Real y la conexión del centro urbano con el entorno de Pedras Miúdas, sumando más de 110.000 euros a los 540.000 euros ya concedidos en el Plan Extra – Provincia Extraordinaria.