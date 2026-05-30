Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ulla-Umia

La Diputación reparte entre Catoira, Valga y O Grove 320.000 euros para ejecutar proyectos


Fátima Pérez
30/05/2026 08:00
El presidente provincial compareció hoy tras la junta de gobierno
El presidente provincial tras la junta de gobierno
| cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Diputación de Pontevedra aprueba tres ayudas por valor de 320.000 euros en el marco del Plan +Provincia 2026-2027 para los Concellos de Catoira, O Grove y Valga. Estas ayudas servirán para poner en marcha actuaciones de mejora de los servicios públicos, de modernización de los espacios municipales, de atención a las personas que lo necesitan y de dinamización de la vida sociocultural.

Tal y como detalla el Plan +Provincia 2026-2027, dotado con 85 millones de euros, O Grove recibirá 98.000 euros para gasto corriente derivado de varias actividades. En concreto, se financiarán con los recursos de la Diputación los premios de Novela Corta Manuel Lueiro Rey y de Investigación y Cultura Marítima Luís Rei, las actividades de Carnaval y de Navidad, y otras dos partidas para eventos culturales y deportivos.

Valga, por su parte, recibirá más de 110.000 euros para la ampliación y acondicionamiento de la pista de acceso a A Seixa, en el núcleo de Parafita y parroquia de Xanza, mientras que Catoira complementará la inversión para la recuperación del Camiño Real y la conexión del centro urbano con el entorno de Pedras Miúdas, sumando más de 110.000 euros a los 540.000 euros ya concedidos en el Plan Extra – Provincia Extraordinaria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620