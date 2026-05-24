Valga habilita 360 plazas en los campus de verano organizado para niños de tres a 16 años

Fachada del Concello de Valga Gonzalo Salgado

El Concello de Valga organiza, un verano más, actividades dirigidas a niños y niñas de entre tres a 16 años con el objetivo de facilitar la conciliación durante la época estival. En total se habilitan 360 plazas distribuidas en cuatro turnos de lunes a viernes que se sucederán desde el 29 de junio al 28 de agosto.

El precio para acudir a las actividades, que se llevarán a cabo en las instalaciones del CEIP Plurilingüe de Baño y en distintas ubicaciones del municipio, ya que contará con salidas culturales, será de 30 euros por turno para los empadronados y de 45 para aquellos que no lo estén. Además, el Concello también ofrece reducciones en la tarifa a, por ejemplo, las familias numerosas, monoparentales o a las que tengan a dos inscritos o más en el campus.

Cada participante podrá anotarse en el número de turnos que desee y la selección se hará aplicando criterios relacionados con la posible situación de vulneración de la familia u ocupación de los progenitores.

El plazo para inscribirse en estas actividades abre mañana, lunes, y se alargará hasta el próximo viernes 12 de junio. Para hacerlo, los interesados deben cubrir el impreso de inscripción que está disponible en el Concello y aportar la documentación solicitada.