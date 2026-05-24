Paula Prado destaca la política “valente” de Sito Gómez en un encuentro con 400 asistentes

Xantar en Moraña organizado por el PP de Galicia

La secretaria del PP de Galicia, Paula Prado, defendió ayer el trabajo del alcalde de Moraña, Sito Gómez y su política “valente” que “percorre as nove parroquias do seu municipio”.

Prado elogió al edil en un encuentro del partido que tuvo lugar en la Carballeira de Santa Xunta y que reunió a cerca de 400 asistentes entre los que no faltaron el presidente provincial del PP, Luis López, la secretaria provincial del partido, Luisa Piñeiro y el responsable del área de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta, José López.

Xantar en Moraña organizado por el PP de Galicia

Prado quiso destacar, además, a través de la figura del edil, que el PP es “el partido do rural” y, por tanto, aquel que “mais se parece aos galegos e galegas”.

Próximas elecciones

e cara a los próximos comicios municipales, que tendrán lugar el próximo año, la secretaria del PP de Galicia animó a los populares a “intensificar o traballo” para conseguir que los vecinos y vecinas de las diferentes localidades depositen su confianza “en candidatos como Sito, con política pegada ao territorio, con responsabilidade e con boa xestión”.

Por su parte, Luis López, señaló que “desde xa, hai que comezar arreo para que Sito Gómez e o PP repitan marioría absoluta, se se pode con máis folgura”. Además, tildó al edil como el “alcalde da xente” y puso su modo de gestión del Concello y la atención que ofrece a los vecinos y vecinas como ejemplo de buen trabajo.

Finalmente, Sito Gómez tomó la palabra para, en primer lugar, agradecer el trabajo de todos los concejales y militantes que le acompañan. Además, no dudó en calificar sus tres años en la alcaldía como “os máis bonitos da miña vida” ya que, a pesar de que hay dificultades, indicó “permíteme loitar para que Moraña teña o que merece”