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Ulla - Umia

Paula Prado destaca la política “valente” de Sito Gómez en un encuentro con 400 asistentes

El presidente de la Diputación, Luis López, apunta a continuar trabajando para revalidar la mayoría

C. Hierro
24/05/2026 21:46
Xantar en Moraña organizado por el PP de Galicia
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La secretaria del PP de Galicia, Paula Prado, defendió ayer el trabajo del alcalde de Moraña, Sito Gómez y su política “valente” que “percorre as nove parroquias do seu municipio”.

Prado elogió al edil en un encuentro del partido que tuvo lugar en la Carballeira de Santa Xunta y que reunió a cerca de 400 asistentes entre los que no faltaron el presidente provincial del PP, Luis López, la secretaria provincial del partido, Luisa Piñeiro y el responsable del área de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta, José López.

Xantar en Moraña organizado por el PP de Galicia
Xantar en Moraña organizado por el PP de Galicia

Prado quiso destacar, además, a través de la figura del edil, que el PP es “el partido do rural” y, por tanto, aquel que “mais se parece aos galegos e galegas”.

Próximas elecciones

e cara a los próximos comicios municipales, que tendrán lugar el próximo año, la secretaria del PP de Galicia animó a los populares a “intensificar o traballo” para conseguir que los vecinos y vecinas de las diferentes localidades depositen su confianza “en candidatos como Sito, con política pegada ao territorio, con responsabilidade e con boa xestión”.

Por su parte, Luis López, señaló que “desde xa, hai que comezar arreo para que Sito Gómez e o PP repitan marioría absoluta, se se pode con máis folgura”. Además, tildó al edil como el “alcalde da xente” y puso su modo de gestión del Concello y la atención que ofrece a los vecinos y vecinas como ejemplo de buen trabajo.

Finalmente, Sito Gómez tomó la palabra para, en primer lugar, agradecer el trabajo de todos los concejales y militantes que le acompañan. Además, no dudó en calificar sus tres años en la alcaldía como “os máis bonitos da miña vida” ya que, a pesar de que hay dificultades, indicó “permíteme loitar para que Moraña teña o que merece”

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