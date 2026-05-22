Cuntis, Caldas, Catoira, Moraña, Portas y Barro se unen de nuevo por la Atención Temprana

Servicio de Atención Temprana en Cuntis D.A.

Cuntis, Caldas de Reis, Catoira, Moraña, Portas y Barro se unen un año más para una gestión compartida del Servicio de Atención Temprana. Esta misma semana se firmó el contrato con Centro de Orientación de Estudios Comerciales con un contrato que asciende hasta los 1.022.667 euros con un plazo de ejecución de dos años.

Se trata, tal y como recuerda el Concello de Cuntis, del séptimo año que la agrupación de concellos presta este servicio para ofrecer una atención especializada y “fundamental” a la población infantil.

Este servicio conjunto, que se puso en marcha por primera vez en septiembre de 2018, podría definirse, según el Libro Blanco de la Atención Temprana publicado en el año 2000, como un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y a su entorno para dar respuesta lo antes posible a las necesidades que puedan presentar los niños y niñas en cuanto a alteraciones.

Gracias a este servicio cinco profesionales, en disciplinas como la psicopedagogía, la logopedia o la fisioterapia, atienden semanalmente a una media de 60 personas usuarias, con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años en los seis concellos agrupados.